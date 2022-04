EXPOSITION « PASSION JEANNE D’ARC » Liffol-le-Grand Liffol-le-Grand Catégories d’évènement: 88350

Liffol-le-Grand

EXPOSITION « PASSION JEANNE D’ARC » Liffol-le-Grand, 1 mai 2022, Liffol-le-Grand. EXPOSITION « PASSION JEANNE D’ARC » Musée d’Histoire Bernard Counot 3 route de Joinville Liffol-le-Grand

2022-05-01 14:00:00 14:00:00 – 2022-06-26 18:00:00 18:00:00 Musée d’Histoire Bernard Counot 3 route de Joinville

Liffol-le-Grand 88350 Liffol-le-Grand Non loin du village natal de Domrémy, nous ne pouvons qu’être passionnés par l’histoire de Jeanne d’Arc. Cette jeune fille qui quitta sa famille à l’âge de 17 ans pour finir ses jours sur le bûcher à Rouen deux ans plus tard. Le titre de cette exposition a été choisi en référence avec le film de 1928 « la Passion de Jeanne d’Arc » de Dreyer, également par « déclinaison » à une collection sur le thème de l’héroïne. Découvrez de manière originale une partie de l’histoire de Jeanne d’Arc : son enfance, ses voix, ses passages à Vaucouleurs, Chinon, Reims, Orléans, Rouen, … par le biais de divers objets (affiches, peintures, statues, livres, images..). +33 6 04 48 87 85 ©Claude Poinsot

Musée d’Histoire Bernard Counot 3 route de Joinville Liffol-le-Grand

dernière mise à jour : 2022-04-07 par OT DE L’OUEST DES VOSGES

Détails Catégories d’évènement: 88350, Liffol-le-Grand Autres Lieu Liffol-le-Grand Adresse Musée d'Histoire Bernard Counot 3 route de Joinville Ville Liffol-le-Grand lieuville Musée d'Histoire Bernard Counot 3 route de Joinville Liffol-le-Grand Departement 88350

Liffol-le-Grand Liffol-le-Grand 88350 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/liffol-le-grand/

EXPOSITION « PASSION JEANNE D’ARC » Liffol-le-Grand 2022-05-01 was last modified: by EXPOSITION « PASSION JEANNE D’ARC » Liffol-le-Grand Liffol-le-Grand 1 mai 2022 88350 Liffol-le-Grand

Liffol-le-Grand 88350