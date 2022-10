EXPOSITION : PASSION BD, 3 novembre 2022, .

EXPOSITION : PASSION BD



2022-11-03 – 2022-11-24

La lecture terminée, qui pense au travail accompli par l’auteur ?

Une BD se dévore, dit-on; artisanat, parfois « art », elle est l’aboutissement d’un besoin créatif et d’une quête de l’excellence. Bullomor expose des travaux de composition, ébauches, étapes et planches originales. rencontres et visite guidée avec Vincent Facelinas. Gratuit, tout public.

dernière mise à jour : 2022-10-18 par