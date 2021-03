Dijon MJC Dijon Grésilles Dijon Exposition Passeport pour la fraternité MJC Dijon Grésilles Dijon Catégorie d’évènement: Dijon

Exposition Passeport pour la fraternité MJC Dijon Grésilles, 30 mars 2021-30 mars 2021, Dijon. Exposition Passeport pour la fraternité

du mardi 30 mars au vendredi 30 avril à MJC Dijon Grésilles

le projet «Passeport pour la Fraternité», avec la création d’une exposition de portraits de personnalités, support d’un module d’intervention à destination des jeunes, a pour but de rappeler que la fraternité n’est pas qu’une valeur abstraite mais bel et bien un défi qui mérite toujours d’être relevé, jour après jour. Dans leur grande diversité, ces personnalités s’attachent à préserver un précieux bien commun : une envie de vivre ensemble. Pour refléter cela, chaque portrait est accompagné d’une citation qui met en lumière le parcours ou l’état d’esprit de ces individus, supports à la discussion et au débat avec les jeunes. La présentation de l’exposition sera suivie d’une inauguration.

Entrée libre

Expo et atelier de sensibilisation autour du projet Passeport pour la fraternité MJC Dijon Grésilles Dijon Dijon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-30T09:00:00 2021-03-30T18:00:00;2021-04-30T08:00:00 2021-04-30T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Dijon Autres Lieu MJC Dijon Grésilles Adresse Dijon Ville Dijon