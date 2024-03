Exposition « Passagers », Lucie Geffre – Du 28 mars au 28 mai 2024 à la Maison Galerie Laurence Pustetto, à Libourne. Libourne Libourne, vendredi 29 mars 2024.

Exposition « Passagers », Lucie Geffre – Du 28 mars au 28 mai 2024 à la Maison Galerie Laurence Pustetto, à Libourne. Depuis l’ouverture de la Maison Galerie l’œuvre de Lucie Geffré y est régulièrement présentée. 29 mars – 25 mai Libourne Gratuit

Début : 2024-03-29T11:00:00+01:00 – 2024-03-29T18:00:00+01:00

Fin : 2024-05-25T11:00:00+02:00 – 2024-05-25T18:00:00+02:00

Pour cette première exposition monographique de l’artiste nous avons choisi de mettre en scène les différents sujets qui nourrissent son œuvre et qui constituent des portes d’entrées complémentaires dans la compréhension de son travail.

En ouverture, trois œuvres de la série l’Heure Muette présentent des personnes qui se reposent sur ou dans leur lit, selon ce qu’ils ont eu envie de montrer de ce moment d’intimité. Nulle posture, nulle séduction, ce qui est recherché, est ce moment d’abandon simple, honnête pourrait-on dire si ce terme n’avait pas un sens moral trop fort. Alors franc, droit, sont les mots qui viennent.

Le sujet de l’intimité est souvent abordé dans la peinture, des maniéristes aux impressionnistes, l’illustration de cette intimité est presque toujours liée aux situations du quotidien, telles que la toilette, le levé, le repos, etc… Dans l’œuvre de Lucie Geffré cette intimité se retrouve de manière singulière car c’est l’état intérieur plus que la situation qui est traitée, qui est peinte. Elle semble s’éloigner de la posture du modèle pour se rapprocher du mystère de l’âme.

Curieusement elle aborde avec ce même regard intériorisé, la nature morte. C’est cette particularité de l’artiste que nous avons voulu mettre en scène dans l’exposition Passagers. Les Passagers sont autant, des fleurs, des chiens, des bouteilles, que des personnes, tous figurent les Passagers de nos vies, de nos pensées.

Quel qu’en soit le sujet, les œuvres peintes de Lucie Geffré nous présentent un miroir d’une poésie sans fard, puissant lorsque du fond de la toile surgit le modèle.

Née en 1976 à Bordeaux, Lucie Geffré fait des études d’Histoire de l’art et de Lettres modernes avant de s’installer en Espagne où elle pratique la sculpture puis la peinture qui devient son mode d’expression principal.

De 2012 à 2013, elle est artiste en résidence à la Casa Vélasquez à Madrid. Un moment important dans son parcours. Un lieu d’échange où elle peut confronter ses recherches et son travail à celui des autres artistes résidents. Aujourd’hui, elle vit et travaille en Espagne. Ses travaux sont exposés en France et à l’étranger. Depuis 4 ans à

La Maison Galerie Laurence Pustetto et dans les salons d’art contemporains auxquels participe la Galerie.

