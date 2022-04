Exposition “Pascale Henrion-Chaffoteaux : Métamorphoses” Charleville-Mézières Charleville-Mézières Catégorie d’évènement: Charleville-Mézières

Exposition “Pascale Henrion-Chaffoteaux : Métamorphoses” Charleville-Mézières, 30 avril 2022, Charleville-Mézières. Exposition “Pascale Henrion-Chaffoteaux : Métamorphoses” 3, quai Rimbaud Charleville-Mézières

2022-04-30 – 2022-04-30

3, quai Rimbaud Charleville-Mézières Ardennes Charleville-Mézières 6 ans après une première exposition remarquée « De l’intuition au récit » Pascale Henrion-Chaffoteaux nous revient avec une série inédite intitulée « Métamorphoses » qui vient compléter son questionnement sur les mythes fondateurs. Puisant aux sources de l’expressionnisme de Soutine à Tobiasse et proche de la figuration libre de COMBAS ou DI ROSA, elle nous propose dans cette nouvelle exposition une vision toute personnelle des Métamorphoses d’Ovide, cette histoire du monde peuplée de dieux de déesses et de créatures fantastiques dont les âmes changent sans cesse d’enveloppes, se transforment ou se voient transformées pour échapper à un danger.L’exposition est une digression libre autour des métamorphoses où l’artiste nous propose une modalité narrative originale, un parcours artistique passant du singulier à l’universel dans un questionnement sur le rôle des mythes fondateurs. Elle imagine de nouvelles métamorphoses à partir des créatures emblématiques de la mythologie dans une construction d’histoires successives qui réinventent et ré enchantent le monde. +33 6 86 75 80 88 http://www.galeriestacklr.com/ 3, quai Rimbaud Charleville-Mézières

dernière mise à jour : 2022-04-06 par

Détails Catégorie d’évènement: Charleville-Mézières Autres Lieu Charleville-Mézières Adresse 3, quai Rimbaud Ville Charleville-Mézières lieuville 3, quai Rimbaud Charleville-Mézières

Exposition “Pascale Henrion-Chaffoteaux : Métamorphoses” Charleville-Mézières 2022-04-30 was last modified: by Exposition “Pascale Henrion-Chaffoteaux : Métamorphoses” Charleville-Mézières Charleville-Mézières 30 avril 2022

Charleville-Mézières