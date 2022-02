Exposition Pascale Desroches Yzeure Yzeure Catégories d’évènement: Allier

Yzeure

Exposition Pascale Desroches Yzeure, 6 mars 2022, Yzeure. Exposition Pascale Desroches Maison des arts et des sciences 74 rue Parmentier Yzeure

2022-03-06 15:00:00 15:00:00 – 2022-04-03 18:00:00 18:00:00 Maison des arts et des sciences 74 rue Parmentier

Yzeure Allier Nourrie de ses expériences hors métropole dans sa vision de la vie, Pascale Desroches, artiste engagée, dénonce de manière objective les abus et sait nous conduire dans son monde peuplé de références. maisondesarts@ville-yzeure.com +33 4 70 20 10 64 http://www.ville-yzeure.com/ Maison des arts et des sciences 74 rue Parmentier Yzeure

dernière mise à jour : 2021-09-08 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Yzeure Autres Lieu Yzeure Adresse Maison des arts et des sciences 74 rue Parmentier Ville Yzeure lieuville Maison des arts et des sciences 74 rue Parmentier Yzeure Departement Allier

Yzeure Yzeure Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/yzeure/

Exposition Pascale Desroches Yzeure 2022-03-06 was last modified: by Exposition Pascale Desroches Yzeure Yzeure 6 mars 2022 Allier Yzeure

Yzeure Allier