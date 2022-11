EXPOSITION PASCAL VERBENA Montpellier, 4 janvier 2023, Montpellier.

EXPOSITION PASCAL VERBENA

1 rue Beau Séjour Montpellier Hérault

2023-01-04 – 2023-04-30

Montpellier

Hérault

Ne manquez pas l’exposition « Pascal VERBENA », du 04 janvier au 30 avril 2023 au musée d’Art Brut à Montpellier.

►Pascal Verbena est né le 16 août 1941 à Marseille dans le quartier du Vieux Port où sa mère était marchande de

poisson (et où il réside toujours). Il était surnommé « Le chérubin charbonnier ». Enfant solitaire, mis très jeune en pension, il avait pris l’habitude de cacher ses trésors dans la poutre d‘un grenier où il avait trouvé refuge.

A seize ans, il s’embarque pour trois années sur un cargo, jouant de la guitare dans les ports. A son retour, en 1960, il abandonne la marine marchande et commence à dessiner mais, rejeté par sa famille, devance l’appel et s’engage dans la marine.

Puis il rencontre sa femme Viviane, se marie, a un fils et trouve un emploi au tri postal de Marseille où il travaille le nuit, affecté à la réception des télégrammes. Pêcheur chevronné, il passe dès qu’il peut de longs moments dans les calanques sauvages de Marseilleveyre et aux Saintes- Maries-de-la-Mer où il ramasse des bois flottés qu’il entasse dans un ancien entrepôt lui servant d’atelier.

C’est là qu’il sculpte et assemble le jour, redonnant vie, par le travail de la mémoire, aux matériaux abandonnés.

Assemblages en patchwork de bois flottés, les premiers objets de Pascal Verbena, sculptés avec des outils confectionnés par lui-même, étaient pour la plupart des oeuvres à mécanismes (portes qui s’ouvrent ou coulissent, tiroirs, volets, caches et cavités diverses, boules tombant dans des conduits). D’étranges créatures y semblaient retenues prisonnières (monstres antédiluviens, petits poupées de bois au regard effaré).

C’est à l’Atelier Jacob à Paris qu’ils furent d’abord exposés : les « Habitacles » en 1977, puis « Les Pondeuses » l’année suivante et enfin les « Retables ». Depuis cette époque, Pascal Verbena a participé à de nombreuses expositions (« Singuliers de l’Art » en 1978 ; « Outsiders » à Londres, New York et autres pays ; Galerie Chave à Vence. etc…). En 1988, il achève un triptyque monumental « Holocauste » (*) qui a élu domicile à New York chez Sam Farber, un très grand collectionneur américian.

Bon plan: Accès gratuit au musée d’Art Brut avec la City Card de l’Office de Tourisme !

Ne manquez pas l’exposition « Pascal VERBENA », du 04 janvier au 30 avril 2023 au musée d’Art Brut à Montpellier.

Montpellier

dernière mise à jour : 2022-11-21 par