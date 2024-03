EXPOSITION PAS DE DEUX CARREFOUR DES ARTS Metz, samedi 16 mars 2024.

EXPOSITION PAS DE DEUX CARREFOUR DES ARTS Metz Moselle

Samedi

Exposition proposée par deux photographes et artistes passionnées de danse et de photographie Laurence Kucma et Cathy Bourgogne

Entrez dans l’univers de la danse au travers d’une installation et d’une présentation de photographies esthétiques et abstraites.

Dans l’eau, en studio ou dans la nature, la danse prend forme et se déforme au gré de la spontanéité des déclenchements.Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 15:00:00

fin : 2024-04-21 19:00:00

CARREFOUR DES ARTS 3 rue des Trinitaires

Metz 57000 Moselle Grand Est

L’événement EXPOSITION PAS DE DEUX Metz a été mis à jour le 2024-03-11 par AGENCE INSPIRE METZ