Exposition « Parure »

2022-09-07 – 2022-09-18 « Parure », par l’Association Et-Rance

« Parure », par l'Association Et-Rance

Coutume, obligation, interdiction, volonté de cacher, d'exhiber, d'embellir, de transformer, cela avec ostentation, ou discrétion, la parure reflète un élément de notre personnalité, un signe d'appartenance, un moyen d'afficher ce que nous sommes ou voudrions être, comment nous nous sentons vivants. L'association Et-Rance accueille cinq artistes sur le thème « Parure ».

