EUR Le Bateau Galerie Neptune accueille une exposition participative « De tout coeur ».

Nous n’en aurons jamais assez ! Colorés, matièrés, dessinés, façonnés, liés, collés, noués, cuits, peints, photographiés… Tous les cœurs sont les bienvenus et leurs porteurs avec ! De cette belle forme, d’harmonie, d’équilibre, de lignes en miroir, soudée, nous proposons une exposition pleine d’amour, de poésie et de sensibilité. Cette exposition est composée de travaux réalisés par des professionnels et des amateurs. Elle n’exclue aucun technique. Des ateliers peuvent être

organisés en amont de l’exposition, avec les artistes et artisans qui y participent. Attention ! Tout doit être prêt pour le 10 février (date à laquelle on accroche). Pour inscrire votre participation ou participer ou organiser un atelier, contacter Céline au 06 60 77 34 34.

espacechampbertrand.artterre@gmail.com http://artterre89.free.fr/

