Redon Ille-et-Vilaine Redon Exposition présentée du 11 au 29 janvier 2022 au Château du parc Anger (à côté de la médiathèque), REDON

Vernissage le vendredi 14 janvier à 18h. Deux artistes : deux façons de travailler l’aquarelle. Venez découvrir, d’un côté, l’histoire incroyable d’une marionnette mise en BD par l’artiste marionnettiste Gilles, de la Drolatic Industry : un personnage sans histoire ; et, de l’autre côté, laissez vous bercer par l’univers onirique de Milo L Morassi, illustratrice et art-thérapeute, dont chaque illustration semble conter un secret. Ouverture en présence des artistes : du mardi au vendredi de 14h30 à 18h, le samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h. +33 2 99 71 29 38 Exposition présentée du 11 au 29 janvier 2022 au Château du parc Anger (à côté de la médiathèque), REDON

