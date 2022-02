exposition : Paroles de vie, Graines de mémoire Bibliothèque municipale le Blé en Herbe Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Erquy

exposition : Paroles de vie, Graines de mémoire Bibliothèque municipale le Blé en Herbe, 26 février 2022, Erquy. exposition : Paroles de vie, Graines de mémoire

du samedi 26 février au vendredi 11 mars à Bibliothèque municipale le Blé en Herbe

C’est le fruit d’un travail réalisé grâce à l’investissement de Ludovic Souliman, artiste et conteur réginéen, des enseignants des classes, à la participation logistique et financière de la Mairie d’Erquy, avec des élèves de CE2, CM1, CM2. L’exposition sera présentée au Blé en Herbe du 26 février au 11 mars prochain. Vernissage de l’exposition **mardi 1er mars 2022 à partir de 17h00** à la Bibliothèque municipale Le Blé en Herbe. Accès libre et gratuit dans le respect du protocole sanitaire mis en place.

accès libre et gratuit dans le respect du protocole sanitaire mis en place

par les élèves de l’école Joseph Erhel Bibliothèque municipale le Blé en Herbe Erquy Erquy Querbet Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-26T10:00:00 2022-02-26T13:00:00;2022-02-26T14:00:00 2022-02-26T17:00:00;2022-02-27T14:00:00 2022-02-27T18:00:00;2022-03-01T15:00:00 2022-03-01T18:00:00;2022-03-02T10:00:00 2022-03-02T12:00:00;2022-03-02T14:00:00 2022-03-02T18:00:00;2022-03-04T15:00:00 2022-03-04T19:00:00;2022-03-05T10:00:00 2022-03-05T13:00:00;2022-03-05T14:00:00 2022-03-05T17:00:00;2022-03-06T14:00:00 2022-03-06T18:00:00;2022-03-08T15:00:00 2022-03-08T18:00:00;2022-03-09T10:00:00 2022-03-09T12:00:00;2022-03-09T14:00:00 2022-03-09T18:00:00;2022-03-11T15:00:00 2022-03-11T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Erquy Autres Lieu Bibliothèque municipale le Blé en Herbe Adresse Erquy Ville Erquy lieuville Bibliothèque municipale le Blé en Herbe Erquy Departement Côtes-d'Armor

Bibliothèque municipale le Blé en Herbe Erquy Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/erquy/

exposition : Paroles de vie, Graines de mémoire Bibliothèque municipale le Blé en Herbe 2022-02-26 was last modified: by exposition : Paroles de vie, Graines de mémoire Bibliothèque municipale le Blé en Herbe Bibliothèque municipale le Blé en Herbe 26 février 2022 Bibliothèque municipale le Blé en Herbe Erquy Erquy

Erquy Côtes-d'Armor