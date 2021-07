Murat-le-Quaire Scénomusée "La maison de la Toinette" et "La grange de Julien" Murat-le-Quaire, Puy-de-Dôme Exposition Paroles de Pays ! Parolas de Pais ! Scénomusée « La maison de la Toinette » et « La grange de Julien » Murat-le-Quaire Catégories d’évènement: Murat-le-Quaire

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Scénomusée « La maison de la Toinette » et « La grange de Julien »

L’Institut d’Études Occitanes de la région Auvergne en collaboration avec le Scénomusée La Toinette et Julien présente l’exposition Paroles de Pays ! Paraulas de Pais ! Nous parlons occitan tous les jours sans nous en rendre compte. Partant de ce constat, l’Institut d’Étude Occitanes de la région Auvergne, en collaboration avec la société cantalienne Mille Lieux sur la Terre, a conçu une exposition visant à sensibiliser le grand public à la présence de l’occitan et de la culture occitane en région Auvergne. Le propos se veut simple et accessible à tous. Privilégiant une approche ludique et interactive, cette installation originale propose un éclairage sur le sens et l’origine des mots et des expressions qui ponctuent notre parler quotidien et qui sont issus de l’occitan.

Entrée libre et gratuite

La parole et la culture occitanes du XXIe siècle en Auvergne.

