Montsûrs Montsûrs Mayenne, Montsûrs EXPOSITION « PAROLES DE CORPS » Montsûrs Catégories d’évènement: Mayenne

Montsûrs

EXPOSITION « PAROLES DE CORPS », 1 avril 2021-1 avril 2021, Montsûrs. EXPOSITION « PAROLES DE CORPS » 2021-04-01 – 2021-04-30 Galerie d’Art – Majestic Gallery 29 rue du Pont

Montsûrs Mayenne Montsûrs L’artiste qui réside à Vitry-sur-Seine dans le Val-de-Marne nous propose des corps qui mélangent les matières : Crayon, Pastel sec, Acrylique, Enduit, Stylo, Encre, Fusain, Encaustique, Collage, sur différents supports : papier, toile de coton et toile de lin. C’est finalement un regard sur l’humain, nu, c’est pourquoi Charlotte Baston peint les corps, nus, pour parler de la réalité des êtres, de leurs espoirs et leurs désespoirs, dans le sens d’une beauté profondément humaine. Accès libre. Port du masque obligatoire. Horaires d’ouverture:

– Mardi 10h-12h

– Mercredi, vendredi, samedi 15h -18h (17h30 si prolongation du couvre-feu)

– Ouverture exceptionnelle le dimanche 11 avril de 15h à 17 h 30 Exposition de Charlotte BASTON, artiste-peintre. +33 7 60 45 80 77 Exposition de Charlotte BASTON, artiste-peintre. L’artiste qui réside à Vitry-sur-Seine dans le Val-de-Marne nous propose des corps qui mélangent les matières : Crayon, Pastel sec, Acrylique, Enduit, Stylo, Encre, Fusain, Encaustique, Collage, sur différents supports : papier, toile de coton et toile de lin. C’est finalement un regard sur l’humain, nu, c’est pourquoi Charlotte Baston peint les corps, nus, pour parler de la réalité des êtres, de leurs espoirs et leurs désespoirs, dans le sens d’une beauté profondément humaine. Accès libre. Port du masque obligatoire. Horaires d’ouverture:

– Mardi 10h-12h

– Mercredi, vendredi, samedi 15h -18h (17h30 si prolongation du couvre-feu)

– Ouverture exceptionnelle le dimanche 11 avril de 15h à 17 h 30

Détails Catégories d’évènement: Mayenne, Montsûrs Autres Lieu Montsûrs Adresse Galerie d'Art - Majestic Gallery 29 rue du Pont Ville Montsûrs