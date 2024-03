Exposition PAROLES DE COLLÉGIENS Centre Paris Anim’ Paul Valeyre Paris, mercredi 6 mars 2024.

Du mercredi 06 mars 2024 au vendredi 29 mars 2024 :

.Public jeunes et adultes. gratuit

Des affiches graphiques imaginées avec les slogans des collégiens de Seine-Saint-Denis participants au dispositif départemental « Jeunes contre le racisme et l’antisémitisme »

Dans le cadre du dispositif « Jeune contre le racisme et l’antisémitisme » de l’Observatoire Départementale des Discriminations et de l’Égalité de Seine-Saint-Denis, l’association Remem’beur anime depuis 2022 des ateliers d’éducation populaire dans plusieurs collèges du département.

Ces ateliers ont pour objectif de valoriser le travail d’écriture narrative des élèves à partir de leurs propres expériences et émotions sur leur rapport au racisme et discrimination, afin de placer des mots sur les maux. À partir des récits produits, les collégiens ont ensuite imaginé et rédigé des slogans qui ont servi de support à la réalisation de plusieurs affiches mises en page par le graphiste designer Ali Guessoum, fondateur de Remem’beur.

L’exposition sera accompagné d’une séance de projection-débat sur la thématique le vendredi 29 mars à 20h.

Centre Paris Anim’ Paul Valeyre 24, rue de Rochechouart 75009

Contact : https://www.facebook.com/remembeur.asso/ https://remembeur.com/

remembeur