Exposition – Paroles d’arbres

34 pourtour du Marché Fécamp Seine-Maritime

2023-03-06 – 2023-03-29

Fécamp

Seine-Maritime

Photographies de Bruno Carrez.

Sensibilisé par un projet écologique de sauvegarde et de mutation de l’utilisation de la forêt, je me suis intéressé ces deux dernières années à « l’esthétique de l’arbre », ou plutôt à imaginer comment l’arbre, ses plastiques, aussi multiples soient-elles, pouvaient grâce à la photographie, prendre « la parole ».

Très tôt dans ce processus de création, je me suis entouré du travail de Beth Moon, artiste californienne qui a consacré quatorze années à l’étude et à l’observation des plus anciens arbres du monde. Ses clichés, capturés aux quatre coins du globe d’une rare authenticité m’ont bien souvent inspiré.

C’est très humblement que je souhaite lui dédier cette exposition.

Du lundi 06 au mercredi 29 mars 2023

Galerie éphémère – 34 pourtour du Marché, à Fécamp

Fécamp

