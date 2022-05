Exposition “Parlons d’Europe” Collèges Terrasson-Lavilledieu Catégories d’évènement: Dordogne

Terrasson-Lavilledieu

Exposition "Parlons d'Europe" Collèges, 16 mai 2022, Terrasson-Lavilledieu.

Collèges, le lundi 16 mai à 09:30

A l’occasion du 60e anniversaire du Traité de Rome, le Conseil départemental de la Dordogne a édité l’exposition « Parlons d’Europe » destinée à sensibiliser les collégiens aux questions portant sur l’avenir de l’Europe et la notion de citoyenneté européenne. Découverte de l’Europe à travers onze panneaux thématiques : la construction européenne, les grandes figures emblématiques, les institutions ou encore les valeurs de la communauté.

Présentations de l'exposition "Parlons d'Europe" aux collégiens

2022-05-16T09:30:00 2022-05-16T10:00:00

