Exposition “Parlons d’Europe” Collège La Coquille Catégories d’évènement: Dordogne

La Coquille

Exposition “Parlons d’Europe” Collège, 18 avril 2022, La Coquille. Exposition “Parlons d’Europe”

Collège, le lundi 18 avril à 09:30

A l’occasion du 60e anniversaire du Traité de Rome, le Conseil départemental de la Dordogne a édité l’exposition « Parlons d’Europe » destinée à sensibiliser les collégiens aux questions portant sur l’avenir de l’Europe et la notion de citoyenneté européenne. Découverte de l’Europe à travers onze panneaux thématiques : la construction européenne, les grandes figures emblématiques, les institutions ou encore les valeurs de la communauté.

Gratuit

Présentation de l’exposition “Parlons d’Europe” aux collégiens Collège La Coquille La Coquille Dordogne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-18T09:30:00 2022-04-18T10:00:00

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, La Coquille Autres Lieu Collège Adresse La Coquille Ville La Coquille lieuville Collège La Coquille Departement Dordogne

Collège La Coquille Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-coquille/

Exposition “Parlons d’Europe” Collège 2022-04-18 was last modified: by Exposition “Parlons d’Europe” Collège Collège 18 avril 2022 Collège La Coquille La Coquille

La Coquille Dordogne