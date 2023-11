Exposition « PARIS+KLEIN » Galerie Polka Paris, 9 novembre 2023, Paris.

Du jeudi 09 novembre 2023 au samedi 20 janvier 2024 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 11h00 à 19h00

.Tout public. gratuit

Le travail de William Klein exposé, un an après sa disparition.

A l’occasion du premier anniversaire de la disparition de William Klein, Polka présente « Paris + Klein » une installation unique fruit d’une collaboration entre le studio Klein et la galerie Polka sous la supervision de William Klein. Composée de 33 tirages, cette œuvre magistrale a été exposée par Polka en 2016 dans le secteur « Prismes » de Paris Photo pour rendre hommage à Paris, la cité d’adoption du photographe, un an après les attentats du Bataclan.

De New York à Tokyo et de Rome à Moscou, Klein a saisi les villes, les rues, les trottoirs, les cafés et terrasses, les passants, les amoureux, les manifestants, toujours dans la vérité de l’instant, de l’inattendu et de l’accident.

Son credo : « No rules, no limits. » Tout lui est permis. Il prend ce que l’on lui refuse, brise les interdits, casse les angles et néglige les réglages. Sa frénésie à photographier tout ce qui passe, bouge et vit dans la ville provoque chez lui une transe créatrice. C’est sa danse. La danse du photographe rythmée au son d’un orchestre tout sauf classique qui raconte en images les vibrations de Paris, de l’aube des années 1960 jusqu’aux années 2000

Galerie Polka 12 Rue Saint-Gilles 75003 Paris

Contact : https://fb.me/e/gnlvl8tui +33176214131 https://www.facebook.com/polkagalerie https://www.facebook.com/polkagalerie

Courtesy Polka Galerie Paris + Klein