À l’occasion du centenaire de l’Olympiade parisienne de 1924, l’exposition « Paris, un centenaire olympique » permet de replacer les Jeux de Paris 2024 dans une perspective historique ainsi que dans un contexte international et français. L’exposition, conçue par l’historien Pascal Blanchard et le groupe de recherche Achac, permet de mieux appréhender le rôle de la Ville de Paris au cœur de cette longue histoire et évoque comment celle-ci a participé au développement des Jeux olympiques modernes. L’exposition est à découvrir en itinérance dans plusieurs établissements de la Ville ouverts au grand public : Mairie du 20e arrondissement 6 place Gambetta 75020 Paris Contact :

