Exposition Paris Photo : la foire fête ses 25 bougies ! Grand Palais Ephémère, 10 novembre 2022, Paris.

Du jeudi 10 novembre 2022 au dimanche 13 novembre 2022 :

dimanche

de 13h00 à 19h00

jeudi, vendredi, samedi

de 13h00 à 20h00

. payant Billet plein tarif semaine – 30€ Billet plein tarif week-end – 32€ Billet After Work – 18h-20h du jeudi au samedi et 17h-19h le dimanche – 25€ Billet tarif réduit – 15€ Billet – 12 ans – Gratuit Catalogue – 25 €

Chaque année depuis 1997, Paris Photo pose ses valises dans la capitale pour promouvoir et soutenir la création photographique. Cet évènement, qui fête ses 25 ans, se déroulera du 10 au 13 novembre, au Grand Palais Ephémère (7e).

La première foire internationale dédiée à la photographie

Paris Photo, c’est près de 200 exposants venus du monde entier, offrant aux collectionneurs, aux amateurs d’art mais aussi aux plus curieux, de découvrir un panorama complet de la photographie.

Le Grand Palais Ephémère, lieu d’accueil de l’exposition, à travers ses galeries émergentes et confirmées exposant des œuvres historiques et contemporaines vous ouvre ses portes, allant de chefs d’œuvres modernes aux créations de jeunes talents. Des éditeurs spécialisés ainsi que des marchands de livres sont également au rendez-vous pour vous proposer des éditions rares et limitées des plus grands artistes contemporains.

Paris Photo propose à ses visiteurs un accès au monde de l’art et la possibilité d’approfondir leurs connaissances du médium photographique. Le programme comprend des expositions d’institutions publiques et privées, des prix, des séries de discussions animées par les artistes, commissaires, critiques invités ainsi que des événements spéciaux explorant l’histoire de ce médium ; ses différentes visions et ses pratiques émergentes.

Une invitée d’honneur pour les 25 ans

Pour sa 25e édition, la foire convie la comédienne et artiste multidisciplinaire Rossy de Palma comme invitée d’honneur. Modèle de nombreux photographes et passionnée de photographie, l’actrice espagnole a concocté une sélection de 25 œuvres que les visiteurs pourront découvrir dans les stands des galeries. Une occasion pour elle, de partager ses coups de cœur et son propre univers esthétique.

Un stand dédié à l’altération des photographies

L’atelier de restauration et de conservation de photographie (ARCP) présentera, via un stand pédagogique, sa mission de conservation des objets photographiques et les techniques de restauration.En savoir plus

Grand Palais Ephémère 2, place Joffre 75007 Paris

Florent Drillon Le Grand Palais Ephémère, dans le 7e arrondissement, va accueillir la 25e édition de Paris Photo