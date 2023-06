[Exposition] Paris, la métropole et ses projets Pavillon de l’Arsenal Paris, 22 mars 2023, Paris.

Du mercredi 22 mars 2023 au dimanche 31 décembre 2023 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 11h00 à 19h00

.Tout public. gratuit

Cette exposition consacre plus de 800m2 à l’histoire, l’actualité et au devenir de la métropole parisienne au travers de plus de 1000 documents d’archives, photos, cartes, plans et films.

Paris, la métropole et ses projets retrace, au fil d’un parcours chronologique, l’origine de ce territoire et raconte les histoires croisées entre les communes de la métropole pour permettre à tous de comprendre le territoire d’aujourd’hui. L’exposition offre ainsi de nombreux repères thématiques qui permettent d’expliquer la métropole structurée par des logiques agricoles, ornementales ou viaires, puis transformée, adaptée, intégrée dans un processus d’urbanisation issu de développements démographiques, technologiques, économiques et politiques.

Chacun est invité à découvrir l’actualité et le devenir “où chaque jour des projets de toutes tailles, de tous types sont discutés, échangés, partagés avec les habitants, avec celles et ceux qui la font vivre” comme l’écrit Anne Hidalgo, Maire de Paris, dans la préface de l’ouvrage co-produit en parallèle de l’exposition et consacré aux projets et territoires métropolitains de demain*.

Reconquérir la Seine, continuer la ville avec attention que ce soit les faubourgs ou la ville de l’après-guerre, investir et innover sur de nouvelles emprises foncières, améliorer la mobilité et les espaces publics, développer des architectures emblématiques, construire en hauteur,… Paris, la métropole et ses projets rassemble pour la première fois dans un même lieu toute l’actualité architecturale et urbaine métropolitaine.

Commissariat scientifique :

Philippe Simon, architecte et enseignant

Assisté de Laurence Benoist-Veillet, architecte, enseignante

Scénographie 2011 : Sylvain Enguehard, design graphique

Scénographie 2003 : Finn Geipel et Giulia Andi, LIN, architectes et urbanistes

Informations :

En entrée libre du mardi au dimanche, de 11h à 19h.

Pavillon de l’Arsenal 21 boulevard Morland 75004 Paris

Contact : https://www.pavillon-arsenal.com/fr/expositions/12710-paris-la-metropole-et-ses-projets.html 0142763397 infopa@pavillon-arsenal.com https://www.facebook.com/PavillonArsenal/ https://www.facebook.com/PavillonArsenal/ https://www.pavillon-arsenal.com/fr/expositions/12710-paris-la-metropole-et-ses-projets.html

@Salem Mostefaoui