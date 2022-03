Exposition – Paris, Costa Rica : l’amitié par les arbres Grilles de l’Hôtel de Ville Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Exposition – Paris, Costa Rica : l’amitié par les arbres Grilles de l’Hôtel de Ville, 4 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du lundi 04 avril 2022 au lundi 09 mai 2022 :

gratuit

Aucun doute, on ne va pas trouver d’arbres similaires dans les rues de Paris ou dans les forêts du Costa Rica ! Les arbres urbains de la ville de Paris semblent bien éloignés des géants verts des forêts costariciennes… Rassembler ces monuments de verdure est le défi relevé par cette exposition visible sur les grilles de l’Hôtel du Ville du 4 avril au 9 mai ! Si les arbres jouaient le rôle de trait d’union entre une grande ville européenne et un pays pionnier en matière d’écologie, au coeur de l’Amérique centrale ? Pour beaucoup le Costa Rica est un modèle à suivre, non seulement pour la protection des forêts, qui est un enjeu pour l’avenir, mais également pour le climat et la biodiversité. La ville de Paris entend suivre ce chemin, avec ses arbres urbains. Le photographe costaricien Giancarlo Pucci et le président de l’association française A.R.B.R.E.S, Georges Feterman, vous invitent à découvrir ces arbres, du houppier jusqu’aux racine, de Paris jusqu’au Costa Rica, pour trouver les chemins de l’amitié et du respect de la nature. Giancarlo Pucci a fondé l’ONG “Arboles Magicos” (Arbres magiques) comme vecteur de transformation collective. Au cours de ces huit dernières années, il a joué un rôle croissant en tant que facilitateur de processus collaboratifs d’innovation sociale. L’association A.R.B.R.E.S et ses 1 500 adhérents consacrent leur énergie à inventorier, faire connaître et protéger les arbres remarquables de France. Grilles de l’Hôtel de Ville 29 Rue de Rivoli Paris 75004 Contact : https://www.paris.fr/quefaire Expo;Nature;Photo

Date complète : © Giancarlo Pucci

