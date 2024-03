Exposition Paris 2024. La Publicité dans la Ville Bibliothèque Forney Paris, mardi 28 mai 2024.

Du mardi 28 mai 2024 au samedi 28 septembre 2024 :

.Tout public. gratuit

Dans le cadre de l’Olympiade culturelle, la bibliothèque Forney propose une exposition gratuite autour d’affiches publicitaires et de documents originaux pour découvrir Paris en 1924.

En 2024, Paris vit au rythme d’une programmation culturelle exceptionnelle que la Ville de Paris a souhaité confier à des artistes de renommée internationale comme Claire Tancons, Mohammed El Khatib, Benjamin Millepied ou encore Raymond Depardon. Ils investiront l’espace public parisien pour des rendez-vous festifs et populaires.

La Ville de Paris installera également pendant tout l’été des sites de festivités dans le cadre de « Paris fête les Jeux ». Retransmission des épreuves, cours de sport, spectacles et animations gratuites, les Parisiens et visiteurs du monde entier vivront à l’heure de la ferveur parisienne.

À quoi ressemblait Paris en 1924 ? Riches de documents d’archives, les bibliothèques de la Ville de Paris proposent de plonger les visiteurs dans le Paris de 1924 à travers l’exposition de documents publicitaires originaux (affiches, catalogues commerciaux, journaux…) et des photos issues des fonds d’archives de la Ville de Paris. Publicité institutionnelle et commerciale, promotion des lieux de spectacle et de divertissement, et publicités liées aux Jeux Olympiques de 1924… les années 1920 marquent un tournant dans l’histoire de la publicité qui se professionnalise et accompagne le renouveau culturel et artistique de Paris ainsi que l’essor économique des années 1920.

Bibliothèque Forney 1 rue du Figuier 75004

