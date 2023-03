Exposition « Parfums » par Jérôme PERGOLESI et Thibaut FROEHLI Galerie l’Orangerie Sauvigney-lès-Gray Sauvigney-lès-Gray Catégories d’Évènement: Haute-Saône

2023-04-14 – 2023-05-21

Haute-Saône Sauvigney-lès-Gray Exposition « Parfums » par les artistes Jérôme PERGOLESI et Thibaut FROEHLI (photographes et plasticiens). http://www.orangerie-charmoiselle.fr/ Galerie l’Orangerie 32 Grande Rue Sauvigney-lès-Gray

