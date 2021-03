Nantes https://banassonantes.wixsite.com/ban18 Nantes Exposition « Parentalité et interculturalité – Brèves de comptoir » https://banassonantes.wixsite.com/ban18 Nantes Catégorie d’évènement: Nantes

Malheureusement ce début d’année 2021 ne nous permet toujours pas de nous réunir. Cependant, dans le cadre de la Semaine nationale d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme qui se déroule du 21 au 28 mars 2021, l’association des Béninois et Amis de Nantes (**BAN**) s’adapte et vous propose une programmation éclectique avec : * une exposition en ligne élaborée par l’association « Tissé Métisse » sous le thème « Parentalité et interculturalité – Brèves de comptoir » * une conférence pré enregistrée par Mr Dieudonné AKPO, Docteur en Sciences du langage, qui s’intitule : « C’est pour qui la banane ? Nomination dans les discours de haine et paradoxe du vivre ensemble. » A retrouver sur le [site internet](https://banassonantes.wixsite.com/ban18) de l’association [[https://banassonantes.wixsite.com/ban18](https://banassonantes.wixsite.com/ban18)](https://banassonantes.wixsite.com/ban18)

Exposition gratuite

