Raon-l’Étape Vosges Le Cercle d’histoire Louis Sadoul poursuit ses études sur ­l’histoire industrielle de Raon-l’Étape. Après les Établissements Amos, il ­s’attache à la formidable réussite de la famille Lecuve ­autour de Paul Lecuve, marchand de bois, propriétaire forestier, ­entrepreneur de scieries.

Cette exposition montrera toute l’ampleur de ses activités qui très vite vont déborder du canton de Raon et s’étendre sur tout le département des Vosges et même au-delà. Seront évoqués ­également les destins des frères de Paul, entre autres : Alphonse, le ­Contre-Amiral, et Charles, le maire d’Allarmont fusillé par ­l’armée ­allemande en août 1914. Au centre de cette exposition, l’établissement de La Neuveville près de la gare ainsi que les plusieurs dizaines de scieries ­réparties sur tout le massif. +33 3 29 41 66 67 Rue Jules Ferry (cinéma) Espace Emile Gallé Raon-l’Étape

