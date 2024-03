EXPOSITION PARCS ET JARDIN EN GESTION ÉCOLOGIQUE La Fabrique Rêves de ville Le Mans, jeudi 4 avril 2024.

Découvrez les secrets d’une harmonie durable entre l’homme et la nature avec l’exposition Parcs et jardins en gestion écologique , présentée par Plante & Cité, le leader national dans les études et expérimentations des espaces verts. Cette exposition unique offre un regard transversal sur la gestion écologique et son impact positif sur la biodiversité, mettant en lumière les ressources naturelles vitales telles que l’eau et les sols. À travers une sélection minutieuse de photographies et une scénographie immersive, les visiteurs de tous niveaux sont invités à explorer des alternatives écologiques pour la conception et l’aménagement de nos espaces verts, tout en limitant l’impact environnemental des matériaux utilisés. Engagez-vous dans un voyage pédagogique et visuel qui éveillera votre conscience écologique et vous inspirera à agir pour un avenir plus vert à La Fabrique Rêve de ville. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-04 08:30:00

fin : 2024-05-04 20:00:00

La Fabrique Rêves de ville 5 Boulevard Anatole France

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

