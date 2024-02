Exposition Parcours de femmes Oloron-Sainte-Marie, vendredi 8 mars 2024.

Exposition Parcours de femmes Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Cheminer d’affiche en affiche, de bâtiment en bâtiment, pour découvrir des parcours de femmes… des femmes et des hommes qui, par leur action, leur engagement, leur manière d’appréhender la question du féminisme, ont fait et continuent à faire avancer les droits et mentalités, et amènent à s’interroger sur le sujet avec parfois des controverses.

Par la Communauté de Communes du Haut-Béarn en partenariat avec le Collège des Cordeliers d’Oloron Sainte Marie. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 00:00:00

fin : 2024-04-13 23:59:00

Dans l’espace public

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine actionculturelle@hautbearn.fr

