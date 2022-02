EXPOSITION – PARCOURS D’ARTISTES – LES NOUVEAUTÉS Metz Metz Catégories d’évènement: Metz

Metz Moselle Metz La 13ème édition de Parcours d’Artistes se déroulera du 19 au 27 mars sur deux week-ends consécutifs avec 44 lieux et 84 artistes. Les nouveautés de cette 13ème édition : Un point fort : les résidences partagées :

un Alsacien à l’Eglise des Trinitaires , Valentin Pierrot hébergé par Octavec Cowbell / Mathylde Braciagoli en 5ème année de l’ESAL en résidence à Epinal ; dans l’atelier de M. Marchal.

le Temple Neuf accueille en résidence Guillaume de la Follye de Joux , étudiant à l’ESAL en 5 ème année

au Collège Rabelais , résidence de Matthieu Dagorn

Un nouveau lieu patrimonial : la Basilique Saint-Vincent

Un collectionneur à la Maison natale de Verlaine

Une artothèque au Collège Rabelais : Plus vite

L’accueil des ateliers des artistes du Saulnois invités par l’Association

Une exposition de gravures Grand Est à la Porte des Allemands

Deux jeunes galeries : Vis-à-vis et Galerie PJ

4 nouveaux ateliers

Une soirée philo au Café littéraire le M’Tiss

2 nouveaux cafés

5 vitrines peintes pour signaler et inviter le public dans les lieux par Sarah , auto-entrepreneur

