Exposition Parcours d’artistes en ville Maison de quartier Les Vignes Blanches Sarcelles, samedi 9 mars 2024.

Exposition Parcours d’artistes en ville Rendez-vous des amateurs et professionnels de l’art, exposition des artistes sarcellois et de la région organisée par l’École d’Art municipale Janine Haddad du samedi 9 au vendredi 22 mars. 9 – 22 mars Maison de quartier Les Vignes Blanches ENTRÉE LIBRE du mardi au vendredi de 14h à 17h, le jeudi de 14h à 19h et le samedi 16 mars de 9h à 17h. Vernissage le samedi 9 mars à 17h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-09T17:00:00+01:00 – 2024-03-09T19:00:00+01:00

Fin : 2024-03-22T14:00:00+01:00 – 2024-03-22T17:00:00+01:00

Parcours d’artistes en ville propose un large éventail d’expressions et de techniques en peinture, dessin, photographie, gravure, sculpture, graff….

Maison de quartier Les Vignes Blanches avenue Anna de Noailles 95200 Sarcelles Sarcelles 95200 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 39 90 54 17 »}]

exposition peinture

Ville de Sarcelles