Exposition Parcours d’agricultrices Rue du Château Fenart Bedous, lundi 11 mars 2024.

Exposition Parcours d’agricultrices Rue du Château Fenart Bedous Pyrénées-Atlantiques

Voici des portraits d’agricultrices du Haut-Béarn des actrices de notre quotidien, pour qui la question du genre n’est pas anecdotique. Cette exposition sera associée à « Paroles de bergères » (association écomusée de la Vallée d’Aspe).

Interviews menées par Anne Saouter, anthropologue, en partenariat avec la Communauté de Communes du Haut-Béarn.

Ouvert le lundi (9h-12h et 14h-17h), les mardis et mercredis (8h30-12h); le jeudi (8h30-12h30) et le vendredi (9h-12h30 et 13h30-17h).

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-11 08:30:00

fin : 2024-03-22 12:00:00

Rue du Château Fenart Espace France Services

Bedous 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine actionculturelle@hautbearn.fr

