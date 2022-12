Exposition – Par’chemins et châteaux Orschwiller Orschwiller Château du Haut-Koenigsbourg Orschwiller Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Créée par les Archives d’Alsace, cette exposition temporaire fait revivre l’Alsace des Hohenstaufen (1079 à 1250), bien éloignée des idées reçues sur le Moyen Âge. L’exposition présente cette époque faste pour l’Alsace. Pour aller plus loin, plusieurs temps forts sont proposés en lien avec l’exposition… Tout le programme sur haut-koenigsbourg.fr ! Créée par les Archives d’Alsace, cette exposition fait revivre l’Alsace des Hohenstaufen (1079 à 1250), bien éloignée des idées reçues sur le Moyen Âge. +33 3 69 33 25 00 Orschwiller

