Orne

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin

L’artiste Pedro Marzorati est invité par la ville de Flers à présenter deux oeuvres dans le parc : Run, nos pieds sur terre et Wind, des habitats portés par le vent. Laissez-vous transporter par la poésie de ces oeuvres réalisées spécialement pour le parc de Flers. [http://pedromarzorati.com/](http://pedromarzorati.com/) Exposition “Run, nos pieds sur Terre” par Pedro Marzorati Parc du château de Flers Avenue du château, 61100 flers Flers Orne

2022-06-03T08:00:00 2022-06-03T20:00:00;2022-06-04T08:00:00 2022-06-04T20:00:00;2022-06-05T08:00:00 2022-06-05T20:00:00

