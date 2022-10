EXPOSITION : PARANORMALEMENT Montpellier, 22 novembre 2022, Montpellier.

EXPOSITION : PARANORMALEMENT

Sous un autre nom, Fabrice Défontaines est aussi un auteur de bande dessinée Franco-Belge plus classique, qui dessine

parfois, les personnages de Spirou et ceux d’Astérix.

C’est sous un nouveau pseudonyme qu’il se lance aujourd’hui dans de la bande dessinée autobiographique et introspective.

Sous les conseils de son directeur de collection, Lewis Trondheim, il adopte le nom de famille de sa grand-mère maternelle

et réussi à s’affranchir de ses anciens codes graphiques.

La métamorphose est engagée.

L’anonymat retrouvé, il ouvre un compte Instagram et y prépublie « Paranormalement » depuis un an.

Savant mélange de saynètes de vie avec ses enfants et d’anecdotes incroyables sur ses expériences paranormales.

Une enquête sans concession, ni idées préconçues, entrecoupée de mots d’enfants tout aussi surprenants, déroutants et amusants.

