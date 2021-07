Notre-Dame-de-Bondeville Musée industriel de la Corderie Vallois - RMM Notre-Dame-de-Bondeville, Seine-Maritime Exposition « Paraitre et être » Musée industriel de la Corderie Vallois – RMM Notre-Dame-de-Bondeville Catégories d’évènement: Notre-Dame-de-Bondeville

Seine-Maritime

Exposition « Paraitre et être » Musée industriel de la Corderie Vallois – RMM, 18 septembre 2021, Notre-Dame-de-Bondeville.

Musée industriel de la Corderie Vallois – RMM, le samedi 18 septembre à 14:00

Pour le 1er jour d’ouverture de cette exposition, une rencontre avec l’artiste est proposée afin de présenter sa démarche artistique autour de la représentation de l’identité face à la maladie.

Dans la limite des places disponible / Pas de réservation

Présentation de l’exposition en présence de l’artiste Lydie Turco Musée industriel de la Corderie Vallois – RMM 185 route de Dieppe, 76960 Notre-Dame-de-Bondeville Notre-Dame-de-Bondeville Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00