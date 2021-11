Le Pont-Chrétien-Chabenet Le Pont-Chrétien-Chabenet Indre, Le Pont-Chrétien-Chabenet Exposition par Robert BOCHE Le Pont-Chrétien-Chabenet Le Pont-Chrétien-Chabenet Catégories d’évènement: Indre

2021-12-04 – 2021-12-04

Le Pont-Chrétien-Chabenet Indre Le Pont-Chrétien-Chabenet L’artiste, Robert BOCHE, autodidacte, propose des peintures sur verre plombé, lors du marché de Noël au château de Chabenet. Festival de joyeuses couleurs, les thèmes traités sont différents : animaux, personnages, fleurs…. Figés dans l’instant présent et pourtant d’une expressivité très vivante et chatoyante.

Exposition de peinture sur verre plombé à découvrir lors du marché de Noël marianne.babin@hotmail.com

La technique utilisée est la peinture sur verre soulignée discrètement par du plomb qui lui donne son relief tout particulier. ©robertboche

