OEuvre de l’architecte Jacques Gréber, dont le chantier s’étale entre 1925 et 1931, le centre sportif municipal associé à une école de plein air, répond au programme hygiéniste de la municipalité de Jean Lebas. Le site est complété par le vélodrome André Pétrieux en 1935 auquel s’ajoute le vélodrome couvert Jean Stablinski en 2012. Les Amis de Paris-Roubaix vous invitent à découvrir la préfiguration d’une musée sur cette course mythique, une exposition sur l’entretien des secteurs pavés, et des visites guidées des douches.

Entrée libre

