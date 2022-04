Exposition “Par le pouvoir du manga!” Villers-Saint-Paul Villers-Saint-Paul Catégories d’évènement: Oise

Villers-Saint-Paul Oise Villers-Saint-Paul Du 04 mai 2022 au 01 juin 2022, la bibliothèque Colette accueille l’exposition ” Par le pouvoir du manga ! ” Longtemps associé à une forme de sous-culture, le manga a aujourd’hui toute sa place en France.

Héritier de nombreuses traditions japonaises, il est un des segments d’une culture foisonnante de pratiques dont il s’inspire et qu’il inspire lui-même en retour.

Pourtant beaucoup d’idées reçues tenaces entretiennent encore l’incompréhension d’une partie du public français pour ce type de bande-dessinée. Tout au long de l’année la bibliothèque propose des expositions, venez les découvrir ! Gratuit.

A partir de 12 ans.

Ouvert le mardi de 15h à 17h

Le vendredi de 15h à 18h

bibliotheque@villers-saint-paul.fr +33 3 44 74 51 52

