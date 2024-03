Exposition par l’atelier de Peinture de la MJC et Académie Gabriel Fauré jouxtant le jardin potager et floral de la MJC La Fabrique MJC Louveciennes, samedi 1 juin 2024.

Exposition par l’atelier de Peinture de la MJC et Académie Gabriel Fauré jouxtant le jardin potager et floral de la MJC Rendez-vous aux jardins 2024 Samedi 1 juin, 14h00 La Fabrique MJC

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T14:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-01T14:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

Exposition dans le jardin par l’atelier de peinture de Pascaline de l’Académie Gabriel Fauré/MJC. Les œuvres, qui traitent du jardin de la MJC, sont expliquées et la technique de peinture présentée. Au sortir de l’atelier, vous êtes accuelli dans le jardin potager et floral de la MJC, le visiteur se fait expliquer les types de légumes, fruits et fleurs présents. Par ailleurs, les enfants de l’école Paul Doumer présentent leurs travaux de l’année sur le thème des 5 sens.

La Fabrique MJC 18 rue de la Princesse 78430 Louveciennes Louveciennes 78430 Yvelines Île-de-France 0139180095 https://www.lafabrique-mjclouveciennes.fr/ https://www.facebook.com/lafabriquemjc/;https://twitter.com/lafabriquemjc;https://www.instagram.com/lafabriquemjc/ La Fabrique MJC est un lieu d’échange pour tous les âges autour d’activités musicales, culturelles, artistiques. Ligne L SNCF arrêt Louveciennes, parking disponible

©MJC de Louveciennes