Vendôme Vendôme Loir-et-Cher, Vendôme Exposition par la Société archéologique à Vendôme Vendôme Vendôme Catégories d’évènement: Loir-et-Cher

Vendôme

Exposition par la Société archéologique à Vendôme Vendôme, 18 septembre 2021, Vendôme. Exposition par la Société archéologique à Vendôme 2021-09-18 14:00:00 – 2021-09-24

Vendôme Loir-et-Cher Exposition par la Société archéologique à Vendôme. Exposition “L’âge d’or des Bourbons – Vendôme et des jetons de compte, XVIème – XVIIème siècle”. La Société Archéologique vous présente cette nouvelle exposition dans leurs locaux à l’Hôtel du Saillant. contacts@vendomois.fr +33 9 73 58 84 64 http://www.vendomois.fr/societeArcheologique/actualites.html Exposition par la Société archéologique à Vendôme. Exposition “L’âge d’or des Bourbons – Vendôme et des jetons de compte, XVIème – XVIIème siècle”. Société Archéologique du Vendômois dernière mise à jour : 2021-09-03 par

Détails Catégories d’évènement: Loir-et-Cher, Vendôme Autres Lieu Vendôme Adresse Ville Vendôme lieuville 47.79308#1.06582