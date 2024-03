Exposition par Guy UNTEREINER, illustrateur alsacien Turckheim, vendredi 5 juillet 2024.

Exposition par Guy UNTEREINER, illustrateur alsacien Turckheim Haut-Rhin

llustrateur alsacien, Guy Untereiner apporte son regard tendre et espiègle sur le monde qui l’entoure.

Sous son trait, la fête et les farandoles d’animaux croquent la région alsacienne et ses traditions. Au-delà des frontières, ses portraits d’hommes et de femmes représentent un métier, un peuple, un état d’esprit, toujours avec cette touche particulière qui lui a valu le surnom de Norman Rockwell alsacien. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-05 15:00:00

fin : 2024-07-14 19:00:00

6 rue du Conseil

Turckheim 68230 Haut-Rhin Grand Est mairie@turckheim.fr

L’événement Exposition par Guy UNTEREINER, illustrateur alsacien Turckheim a été mis à jour le 2024-02-29 par Office de tourisme de Colmar