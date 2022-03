EXPOSITION “PAR-DELÀ LE MODÈLE” À PARÇAY-LES-PINS Noyant-Villages, 9 avril 2022, Noyant-Villages.

EXPOSITION “PAR-DELÀ LE MODÈLE” À PARÇAY-LES-PINS Parçay Les Pins Musée Jules Desbois Noyant-Villages

2022-04-09 – 2022-06-30 Parçay Les Pins Musée Jules Desbois

Noyant-Villages Maine-et-Loire

Exposition d’art contemporain : Par-delà le modèle – Fabien Mérelle

L’artiste contemporain Fabien Mérelle présentera sculptures et dessins réalistes au musée Jules-Desbois le temps de la saison 2022.

Chaque année, le musée propose de découvrir sous un autre angle les œuvres de Jules Desbois, soit en explorant l’histoire du sculpteur ou de ses œuvres, ou en invitant un artiste contemporain à dia-loguer avec les sculptures présentées dans le parcours permanent du musée.

En 2022, les visiteurs découvriront le travail de Fabien Mérelle, artiste qui vit et travaille à Tours. Cet artiste contemporain travaille aussi bien le dessin que la sculpture, qu’il prépare comme des per-formances. Ses travaux sont empreints d’une étrange rêverie où il représente, son double et ses proches, mêlés à la nature, dans un imaginaire infini et poétique. Une interprétation de l’univers, des hommes et de ce qui les entourent, et des relations qui se lient entre eux. Un doux et déroutant voyage entre histoire personnelle et universelle, ces œuvres nous ouvrent à nos propres mythes.

Il s’intéresse aux liens qui l’unissent à Jules Desbois : la représentation des corps, les techniques de sculpture notamment celle du moulage, si décrié au XIXème siècle, que l’artiste reprend ; la problé-matique de l’échelle dans la représentation des corps et le travail sur les fragments. Fabien Mérelle nous raconte aussi son histoire familiale dans laquelle se tisse un fort lien avec La Misère et la femme qui servit de modèle à Jules Desbois pour cette emblématique sculpture.

Exposition “Par-delà le modèle” à Parçay-les-Pins

Parçay Les Pins Musée Jules Desbois Noyant-Villages

