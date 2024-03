Exposition « Par delà la nuit, l’infini » Meymac, dimanche 7 juillet 2024.

Exposition « Par delà la nuit, l’infini » Meymac Corrèze

Les hommes scrutent le ciel depuis des millénaires, tentant d’y déchiffrer leur avenir, d’y déceler les signes d’une pluie bienfaisante pour leur culture ou tout autre augure jusqu’au basculement vers une approche plus rationnelle, dès l’Antiquité grecque, avec l’étude du système solaire.

Depuis les premiers dessins de Galilée, en passant par la Renaissance, le romantisme, l’impressionnisme, le symbolisme jusqu’aux créations contemporaines, les artistes ont toujours été attirés par les objets célestes.

Découvrez avec cette nouvelle exposition un corpus d’œuvres ayant pour thème le ciel, la nuit, la lune, les planètes et les étoiles.

Organisée en parallèle des 20 ans du PNR et du label RICE. 4 4 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-07 14:00:00

fin : 2024-09-22 19:00:00

Abbaye Saint-André

Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine contact@cacmeymac.com

L’événement Exposition « Par delà la nuit, l’infini » Meymac a été mis à jour le 2024-03-18 par Office de Tourisme de Haute Corrèze