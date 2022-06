Exposition par Cous’y Vitte à l’Antenne Touristique de St Germain Les Belles Saint-Germain-les-Belles Saint-Germain-les-Belles Catégories d’évènement: 87380

Saint-Germain-les-Belles

Exposition par Cous’y Vitte à l’Antenne Touristique de St Germain Les Belles Saint-Germain-les-Belles, 10 juin 2022, Saint-Germain-les-Belles. Exposition par Cous’y Vitte à l’Antenne Touristique de St Germain Les Belles Saint-Germain-les-Belles

2022-06-10 – 2022-07-02

87380 Saint-Germain-les-Belles Ouverture : lundi de 14 h à 18 h. Du mardi au jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h . Vendredi et le samedi de 9 h à 12 h. Exposition-Vente par l’ Association Cous’y Vitte de Saint Vitte Sur Briance. Broderies, mosaïques, quilling art, patchwork.

Démonstration de créations d’ouvrage les mercredis, les 15,22 et 29 juin de 14 h 30 à 17 h. Ouverture : lundi de 14 h à 18 h. Du mardi au jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h . Vendredi et le samedi de 9 h à 12 h. Saint-Germain-les-Belles

dernière mise à jour : 2022-05-31 par

Détails Catégories d’évènement: 87380, Saint-Germain-les-Belles Autres Lieu Saint-Germain-les-Belles Adresse Ville Saint-Germain-les-Belles lieuville Saint-Germain-les-Belles

Exposition par Cous’y Vitte à l’Antenne Touristique de St Germain Les Belles Saint-Germain-les-Belles 2022-06-10 was last modified: by Exposition par Cous’y Vitte à l’Antenne Touristique de St Germain Les Belles Saint-Germain-les-Belles Saint-Germain-les-Belles 10 juin 2022

Saint-Germain-les-Belles