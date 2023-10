Exposition par Boitaqueer Galerie du Montparnasse Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Exposition par Boitaqueer Galerie du Montparnasse Paris, 10 novembre 2023, Paris. Du vendredi 10 novembre 2023 au vendredi 24 novembre 2023 :

.Tout public. gratuit

Une dizaine d’artistes queer présenteront leurs œuvres, dans une perspective transdisciplinaire et intersectionnelle. Artistes exposé·e·s : Lucie Bombasar, Morgane

Champagne, Margot Strintz Alias Chameux, Joseph Liatela,

Clair Olivelli, Dyptique Erotique, Brandon Gercara, Madiana Vieyra, Clément

Louis Galerie du Montparnasse 55 rue du Montparnasse 75014 Paris Contact :

