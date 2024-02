Exposition Pâques et Turckheim les cloches Turckheim, dimanche 24 mars 2024.

Immergez-vous dans le splendide décor pascal, et plongez dans la thématique de Pâques et Turckheim les cloches à travers des peintures, des dessins d’enfants, et d’autres surprises….

Immergez-vous dans le splendide décor pascal de la salle de la Décapole et plongez dans la thématique de Pâques et Turckheim avec comme point d’orgue les cloches à travers les peintures de Maldo et ses Touffyz et des photos de Jean-Luc Rubrecht, Minh et Alain Berton. Pour poursuivre ce voyage à Turckheim, retrouvez les ouvrages de la Société d’histoire Wickram ainsi qu’une explication de la signification et de la symbolique de Pâques et de ses origines dans la salle du Brand.

Exposition des dessins des enfants du groupe scolaire Charles Grad sur le thème des cloches.

Couveuse pour poussins de Pâques, lapins et petits lapins.

Décorations et mise en scène de Pâques et du printemps réalisées par les services techniques de la ville de Turckheim.

Espace jeux en alsacien et coloriages pour les enfants EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 10:00:00

fin : 2024-03-24 19:00:00

3 rue du Conseil

Turckheim 68230 Haut-Rhin Grand Est mairie@turckheim.fr

