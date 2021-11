Chartres-de-Bretagne Médiathèque Centre culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne, Ille-et-Vilaine Exposition Papoùtsi Médiathèque Centre culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne Catégories d’évènement: Chartres-de-Bretagne

Ille-et-Vilaine

du vendredi 21 janvier 2022 au samedi 22 janvier 2022 à Médiathèque Centre culturel Pôle Sud Planches originales de l’album « Papoùtsi » de Morena Safar Médiathèque Centre culturel Pôle Sud 1 rue de la Conterie 35131 Chartres-de-Bretagne Chartres-de-Bretagne Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T14:00:00 2022-01-21T18:30:00;2022-01-22T10:00:00 2022-01-22T12:30:00;2022-01-22T13:30:00 2022-01-22T17:00:00

