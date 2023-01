Exposition – Papa aux enfers Bressuire, 2 mai 2023, Bressuire Bressuire.

8 Place du 5 Mai Médiathèque Bressuire Deux-Sèvres Médiathèque 8 Place du 5 Mai

2023-05-02 – 2023-05-30

Deux-Sèvres

EUR En mêlant les codes du Cherche et trouve et du jeu de mot, Léon Maret nous présente ses idées drôles et farfelues. À travers cette exposition tirée de son livre “Papa aux enfers” publié aux éditions 2024, saurez- vous retrouver la machine à courber les bananes ou les biscottes silencieuses ?

Public ados et adultes.

+33 5 49 65 29 27

