Aurélie Ferruel, née en 1988 à Mamers et Florentine Guédon, née en 1990 à Cholet, toutes deux diplômées de l’École des Beaux-arts d’Angers, forment depuis 2010 un duo artistique.

Elles partagent un travail de sculpture et d’installation lié au vivant. Légendes, traditions (rituels, costumes), récits d’habitants et savoir-faire locaux constituent la matière première du travail de ces deux artistes d’origine rurale, dont les recherches en amont des œuvres relèvent d’une démarche anthropologique. Les rencontres, les histoires partagées qu’elles collectionnent, mais aussi les univers et modes de vie qu’elles découvrent, nourrissent leurs créations sculpturales et performatives.

Ainsi, à travers les questions de transmission, d’héritage, de secret de famille qui émaillent leurs œuvres de manière parfois tendre, parfois drôle, parfois rude, Aurélie Ferruel et Florentine Guédon pointent la complexité et la non-binarité du monde, défaisant des clichés tout en essayant de ne pas en créer d’autres.

Pour L’Artothèque, Espaces d’art contemporain de Caen, leurs regards se portent sur les figures d’Alain, le vétérinaire et de Bertrand, le médecin, soignants des âmes et des corps qui œuvrent tous deux en milieu rural

> Vernissage de l’exposition le Samedi 2 mars à 16h

Début : 2024-03-02

fin : 2024-06-01

Palais Ducal, Impasse Duc Rollon L’Artothèque, Espaces d’art contemporain

Caen 14000 Calvados Normandie info@artotheque-caen.fr

